10 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Новосибирской области

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства серьёзного ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшего утром 20 декабря в Коченевском районе Новосибирской области.

На дороге столкнулись автомобиль «Вольво» и автобус «Нефаз», сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Отмечается, что водитель «Вольво», совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении автобусу и допустил столкновение.

Подчёркивается, что на момент столкновения в автобусе находилось всего 17 человек. В результате аварии есть пострадавшие, все они были доставлены в медицинское учреждение.

Как уточняет региональная прокуратура, в настоящий момент число пострадавших возросло до десяти человек. Среди них водитель и девять пассажиров автобуса.

В настоящее время на месте происшествия работает экипаж Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.