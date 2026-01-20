274

Польша вводит запрет на китайские автомобили возле военных объектов

Решение приняли из-за опасений в сфере кибербезопасности

Впервые тему запрета транспортных средств из КНР возле охраняемых объектов поднял глава Генерального штаба республики Польша генерал Веслав Кукула. В ближайшее время он подпишет соответствующий приказ.

Александр Проневский

Как сообщает «РБК», основной причиной этой меры власти называют соображения информационной и национальной безопасности. Местные специалисты переживают о том, что современные машины, оснащаемые множеством камер, датчиков, а также системами геолокации и постоянной связи, могут работать как платформы для сбора разведданных.

Ранее Польский центр восточных исследований опубликовал доклад под названием «Смартфоны на колесах», который обратил внимание на риски, связанные с передовыми технологиями в китайских автомобилях. Помимо ограничений на въезд и парковку, министерство обороны также рассматривает запрет на подключение электронных устройств военнослужащих к системам таких транспортных средств, чтобы исключить возможность утечки данных.

