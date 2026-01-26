«Фекальная река» сковала движение по улице в Нижнем Новгороде

Инцидент случился в ночь на 26 января на улице Пермякова в Автозаводском районе. После прорыва канализационного коллектора проезжую часть затопили сточные воды, которые в сильный мороз быстро превратились в лед.

Жители района жалуются, что подобное происходит не первый раз

Как сообщает издание Gipernn, из-за этого многие припаркованные автомобили буквально вмерзли в образовавшуюся наледь. Отчаявшиеся автовладельцы начали собственными силами спасать технику. Многие из них начали раскалывать лед ломами, а один водитель даже использовал газовую горелку для отогрева колес.

Спустя несколько часов аварийные службы откачали жидкость, а коммунальщики приступили к удалению наледи. При этом жители района отмечают, что подобные происшествия на этой улице случаются регулярно. Ситуация вызвала яркое обсуждение в интернете, где пользователи активно делились видео и фотографиями «фекального ледяного апокалипсиса».

