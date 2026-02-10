На перекрестке в Барнауле нашли дедушку, который крестит проезжающие авто

Пожилой мужчина приходит на пересечение улиц Ползунова и Горького ранним утром и тихо стоит у дороги. Он провожает взглядом проезжающие автомобили и крестит их, словно желая каждому водителю добраться до места назначения без каких-либо происшествий.

Как сообщает издание «АМИТЕЛ», высокий седой старец не пытается остановить транспортные средства, не просит милостыню и даже не вступает в разговоры с водителями. Мужчина просто молча смотрит на поток машин и мягким движением руки накладывает на них крестное знамение.

Этот ежедневный ритуал довольно быстро превратился в городскую легенду. Некоторые жители даже стали воспринимать его как своеобразный символ удачного начала дня. Барнаульцы теперь специально сбавляют скорость на том перекрестке, чтобы поблагодарить дедушку кивком или улыбкой.