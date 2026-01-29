Женщину спасли после падения в автомобиле с 45-метровой высоты

Как сообщает телеканал FOX Los Angeles, спасатели немедленно начали сложную операцию. Сперва они стабилизировали положение машины, а затем спустили на тросах медика для оказания первой помощи пострадавшей.
Более десяти специалистов участвовали в работах на земле и в воздухе. Потерпевшую извлекли из транспортного средства и подняли на вертолете, на котором доставили в ближайшую больницу. На данный момент врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Правоохранители продолжают расследование причин произошедшего.
