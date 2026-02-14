Турист забрался в чужой автомобиль через багажник

В Геленджике турист угнал машину, чтобы доехать до магазина за алкоголем

В микрорайоне Макаренко курортного города произошёл курьёзный, но уголовно наказуемый инцидент. Автомобиль «Мицубиси» был припаркован у станции техобслуживания с ключами, оставленными в замке зажигания. Этой оплошностью воспользовался 30-летний житель Геленджика.

Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, мужчина распивал спиртное с новым знакомым. Когда алкоголь закончился, собутыльник указал ему на припаркованную иномарку как на «лёгкую добычу». Чтобы попасть в салон, злоумышленник проник через багажник, после чего завёл двигатель и отправился за новой порцией.

Доехать до цели ему не удалось: на первом же перекрёстке нетрезвого водителя задержал экипаж ДПС. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

В отношении туриста возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.