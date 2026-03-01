В Тюменской области водитель на летней резине врезался в опору и погиб

В Тюменской области ВАЗ с летними шинами влетел в столб: один погиб, один тяжело ранен

Вчера вечером на 90-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском округе произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ-21104 под управлением 46-летнего местного жителя наехал на опору освещения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Как сообщают тюменские СМИ, в ходе осмотра выяснилось, что на заднем правом колесе автомобиля была установлена летняя резина, что могло стать одной из причин потери контроля над машиной на зимней дороге. Удар пришелся в неподвижное препятствие с большой силой.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его 23-летний пассажир, приходящийся погибшему зятем, с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение Тюмени. Медики борются за его жизнь.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей ответственно подходить к выбору сезонных шин и учитывать погодные условия.