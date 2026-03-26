Посреди Байкала автомобиль попал в ледяной капкан

На льду Байкала случилось очередное происшествие, которое можно было бы назвать гонкой с судьбой. В районе поселка Большое Голоустное автомобиль провалился и застрял в ледовой трещине.

Об этом со ссылкой на местный паблик пишет ресурс «Байкал Daily». Очевидцы рассказали, что мужчины ехали на двух машинах по льду в темноте. Один из водителей сумел проскочить опасное место. А вот второму не повезло: он застрял в разломе льда, наглядно продемонстрировав, что любые покатушки по весеннему Байкалу — затея рискованная.

«Аккуратно, сейчас трещину затянет и все. Можно потом в нее влипнуть», — предупредил очевидец.

Пресной лед сейчас начинает активно таять и становится крайне непрочным. Особенно опасны переходы по рекам — там покров тонкий и не выдерживает даже тяжести человека. К тому же во льду образуются воздушные поры, которые при движении заметить практически невозможно. Водитель, застрявший в трещине, теперь, вероятно, усвоил этот урок на собственном опыте и на собственном автомобиле.