В Петербурге водитель без прав разбился на кроссовом мотоцикле

В Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 16:55 на 2-м километре подъездной дороги к коттеджному посёлку. 21-летний водитель не справился с управлением.

В Санкт-Петербурге 21-летний мотоциклист без прав врезался в дерево и погиб

Как сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мотоциклист совершил наезд на дерево, после чего по инерции въехал в земляной ров, и транспортное средство опрокинулось. Водительское удостоверение у погибшего отсутствовало, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

В результате полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его 20-летний пассажир с травмами лёгкой степени тяжести был госпитализирован.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.