В Турции автобус съехал в кювет и врезался в опору моста

В пригороде Анкары утром произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и врезалось в опору моста.

В Турции рейсовый автобус врезался в опору моста: пять человек погибли, 14 пострадали

Как сообщает телеграм-канал SHOT, удар пришёлся в переднюю часть автобуса, после чего деформировался кузов. В результате аварии погибли пять человек. Ещё 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работали спасатели и сотрудники экстренных служб.

Автобус следовал по маршруту в город Кызылджахамам. Информация о том, находились ли среди пассажиров граждане России, в настоящее время уточняется. Турецкие власти проводят проверку и выясняют причины трагедии.