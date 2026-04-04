В Турции автобус съехал в кювет и врезался в опору моста

Как сообщает телеграм-канал SHOT, удар пришёлся в переднюю часть автобуса, после чего деформировался кузов. В результате аварии погибли пять человек. Ещё 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте происшествия работали спасатели и сотрудники экстренных служб.
Автобус следовал по маршруту в город Кызылджахамам. Информация о том, находились ли среди пассажиров граждане России, в настоящее время уточняется. Турецкие власти проводят проверку и выясняют причины трагедии.