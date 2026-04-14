Архангелогородец отсудил у «АвтоВАЗа» почти 3 млн за ржавую Lada Granta

В Архангельске завершилась многолетняя эпопея, начавшаяся с покупки новой Lada Granta у официального дилера в 2021 году. Радость от приобретения быстро сменилась разочарованием: в период гарантии на кузове появилась коррозия. Дилер устранил дефект, но ржавчина вернулась. Тогда владелец обратился в суд.

Как рассказало сетевое издание «News29.ru», в ходе разбирательства провели две независимые экспертизы. Обе подтвердили: причина коррозии — производственный дефект, а не нарушение правил эксплуатации. Суд первой инстанции признал недостатки существенными, аннулировал договор купли-продажи и взыскал с завода-изготовителя почти 2,8 миллиона рублей. В эту сумму вошли стоимость автомобиля на момент покупки, разница между уплаченной и текущей ценой, расходы на дополнительное оборудование, а также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования. Плюс неустойка на день фактического исполнения.

«АвтоВАЗ» пытался обжаловать решение, утверждая, что повреждения возникли из-за небрежности владельца. Но Архангельский областной суд не нашёл оснований для отмены вердикта. Жалоба производителя оставлена без удовлетворения, решение вступило в законную силу. Теперь автогиганту придётся не только вернуть деньги за ржавую машину, но и заплатить неустойку. А владелец, вероятно, сможет купить автомобиль, который не боится дождей и снега. Хотя, возможно, он теперь присмотрится к другим маркам. Правда, три года тяжб — это своего рода испытание. Но результат того стоил.