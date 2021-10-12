Россиянин отсудил за дефектный кроссовер Chery 8,5 млн. рублей

Житель Самары буквально сразу после покупки пресловутого Chery Tiggo 4 обнаружил целую россыпь недочетов. В частности, отвратительно окрашенную пятую дверь, отсутствие герметика на кузовных панелях, следы подкрашивания на прочих элементах кузова, множество царапин и сколов.

Разочарованный автовладелец инициировал независимую экспертизу и обратился к профильному юристу. Исследование доказало, что автомобиль действительно имеет ряд производственных дефектов. Также эксперт не исключил, что «китайца» попросту отремонтировали после ДТП. Причем достаточно плохо.

В итоге потребитель обратился в суд с требованием взыскать с продавца полную стоимость автомобиля, неустойку и компенсацию морального вреда, а также расходы на юриста и судебные издержки. Железнодорожным судом Самары, как вы уже поняли, иск был удовлетворен. Вероятно, больше в сторону автопрома из КНР автолюбитель смотреть не намерен. Тем более, что средств ему теперь хватит и на куда более престижную машину.

Впрочем, в премиальном сегменте тоже не без изъянов. К примеру, жительница Грозного отсудила у дилера целых 30 000 000 рублей за купленную несколько лет назад BMW 5-серии, которая обошлась владелице в 2,3 млн. рублей. Женщина устала бороться с автосалоном из-за проблем с трансмиссией новенького авто и обратилась к Фемиде. И весьма успешно.