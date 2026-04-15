Автомобиль выкатился из гаража и насмерть сбил 68-летнего мужчину

Трагедия произошла вчера около полудня во дворе жилого дома в Новгородской области — Toyota RAV4 самопроизвольно пришла в движение без водителя и сбила пенсионера, который оказался собственником машины. Мужчина явно не ожидал, что джип выкатится прямиком на него.

Владелец внедорожника оказался не в том месте не в то время

В городе Боровичи около 12:30 во дворе дома по улице Набережная 60 лет Октября из открытого гаража неожиданно выкатился автомобиль Toyota RAV4. Кроссовер пришёл в движение без участия водителя и наехал на мужчину 1956 года рождения. От полученных травм 68-летний пенсионер скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Как сообщают местная интернет-газета «Новгород», автомобиль стоял в гараже — мужчина тем временем занимался делами на улице перед открытыми воротами. По какой-то причине машина вдруг покатилась задним ходом. Водителя в салоне не было. В результате неуправляемый кроссовер превратился в смертельную опасность. Полиция выясняет обстоятельства: почему транспортное средство вообще покатилось, почему мужчина не успел отскочить?

Эта трагедия — напоминание всем автовладельцам: даже когда машина стоит в гараже, она может быть опасна. Ручной тормоз, нейтральная передача, исправность тормозной системы — не формальности, а условия безопасности. Одна забытая мелочь — и чья-то жизнь оборвана. Пожилой мужчина просто оказался не в том месте в не то время.