Жена дипломата из Израиля протаранила две машины в Петербурге

В Северной столице разворачивается почти детективная история с отчетливым привкусом международного права. На одном из перекрестков служебная иномарка с дипломатическими номерами проигнорировала красный сигнал светофора, устроив классический «паровозик» из двух пострадавших гражданских авто. Казалось бы, рядовая авария, но виновница нашла способ испариться с места административного разбора, как утренний туман над Невой.

Она даже не явилась в ГАИ, сославшись на дипломатический статус

Пока владельцы битых машин подсчитывают убытки, ответчица предпочла спрятаться не за подушкой безопасности, а за непробиваемой броней Венской конвенции.

Как сообщает портал «5 канал», в чьем распоряжении оказались эксклюзивные кадры происшествия, инцидент случился на днях в Петербурге. За рулем автомобиля, приписанного к израильскому посольству, находилась супруга вице-консула. Судя по записи, женщина чувствовала себя на городских магистралях столь же уверенно, как и на дипломатическом приеме: не сбавляя скорости, машина вылетела на оживленный перекресток аккурат в тот момент, когда для всех остальных смертных горел запрещающий сигнал. Итог — две искореженные легковушки местных жителей.

Однако самое интересное началось после столкновения. Как водится в таких случаях, Госавтоинспекция пригласила участников для выяснения обстоятельств. Но дама проявила юридическую грамотность: на разбор она просто не приехала, уведомив полицейских о наличии у нее дипломатического иммунитета.

Когда журналисты попытались получить комментарий у вице-консула, тот внезапно забыл русский язык. «Плохо понимаю по-русски. У меня дипломатический статус», — отрезал представитель ближневосточного государства, словно этот статус выдается в комплекте с правом устраивать бесплатный краш-тест чужим автомобилям.

Вопрос о том, кто и когда оплатит ремонт пострадавшим машинам, теперь повисает в воздухе. Судя по всему, петербургским водителям осталось лишь смириться: иммунитет у виновницы есть, а вот совести, как и знания русского языка в нужный момент, — явный дефицит. Остается только надеяться, что следующий «дипломатический маневр» эта дама будет совершать исключительно в пределах парковки консульства и на зеленый свет.