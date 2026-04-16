Жена дипломата из Израиля протаранила две машины в Петербурге

Пока владельцы битых машин подсчитывают убытки, ответчица предпочла спрятаться не за подушкой безопасности, а за непробиваемой броней Венской конвенции.
Как сообщает портал «5 канал», в чьем распоряжении оказались эксклюзивные кадры происшествия, инцидент случился на днях в Петербурге. За рулем автомобиля, приписанного к израильскому посольству, находилась супруга вице-консула. Судя по записи, женщина чувствовала себя на городских магистралях столь же уверенно, как и на дипломатическом приеме: не сбавляя скорости, машина вылетела на оживленный перекресток аккурат в тот момент, когда для всех остальных смертных горел запрещающий сигнал. Итог — две искореженные легковушки местных жителей.
Однако самое интересное началось после столкновения. Как водится в таких случаях, Госавтоинспекция пригласила участников для выяснения обстоятельств. Но дама проявила юридическую грамотность: на разбор она просто не приехала, уведомив полицейских о наличии у нее дипломатического иммунитета.
Когда журналисты попытались получить комментарий у вице-консула, тот внезапно забыл русский язык. «Плохо понимаю по-русски. У меня дипломатический статус», — отрезал представитель ближневосточного государства, словно этот статус выдается в комплекте с правом устраивать бесплатный краш-тест чужим автомобилям.
Вопрос о том, кто и когда оплатит ремонт пострадавшим машинам, теперь повисает в воздухе. Судя по всему, петербургским водителям осталось лишь смириться: иммунитет у виновницы есть, а вот совести, как и знания русского языка в нужный момент, — явный дефицит. Остается только надеяться, что следующий «дипломатический маневр» эта дама будет совершать исключительно в пределах парковки консульства и на зеленый свет.