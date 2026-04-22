Женщина в один день дважды попалась ДПС с девятиклассниками за рулем

Жительница Хакасии, видимо, решила, что лучший способ научить своих мальчишек тому, что реально пригодится им в жизни — практика вождения без «прав». За один день она умудрилась дважды «уступить» место за рулем своим сыновьям-подросткам. И оба раза попалась полиции.

Два сына, две машины — две статьи и 30 тысяч штрафа

В Ширинском районе сотрудники Госавтоинспекции не ожидали, что за смену встретят одного и того же «инструктора» дважды. Как рассказывает сетевое издание «Пульс Хакасии», первый эпизод разыгрался днем. На автозаправочной станции инспекторы заметили ВАЗ-21124 с тонировкой. За рулем сидел подросток. Увидев полицию, юный водитель лихо перебрался на заднее сиденье, изображая пассажира. Прибывшая мать получила протокол.

Казалось бы, урок усвоен. Но не тут-то было. Через несколько часов на 238-м километре трассы Ачинск — Ужур — Шира — Троицкое экипаж ДПС остановил Toyota Corona. Сценарий повторился: при виде инспектора водитель и пассажир спешно поменялись местами. И вновь в салоне оказались несовершеннолетний и его мама — второй сын той же женщины. Она настаивала, что сама управляла авто. Однако видеорегистратор из машины ГАИ показал правду: во время движения мать сидела на пассажирском сиденье.

Ирония в том, что женщина, возможно, хотела дать детям «навыки» быстрее, чем они получат права. Но два нарушения за один день, да еще и с обоими сыновьями — это судьба.

В отношении обоих девятиклассников и их мамы составлены материалы, которые переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Женщине грозит штраф 30 тысяч рублей по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу без прав.