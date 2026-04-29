Пенсионерка отсудила у подростка-самокатчика полмиллиона рублей в Ставрополе

Обычная прогулка обернулась для 73-летней жительницы Ставрополя переломом и долгой реабилитацией. Виновником оказался несовершеннолетний водитель СИМ, который наехал на пенсионерку. Женщина получила многочисленные травмы. Промышленный районный суд краевой столицы удовлетворил ее иск к самокатчику.

Как сообщает новостной портал «Победа 26», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Ставрополья, гражданское дело о взыскании ущерба рассматривал Промышленный районный суд. 73-летняя пенсионерка обратилась с иском к несовершеннолетнему самокатчику, который сбил её, причинив серьезные травмы. Суд установил, что водитель электросамоката нарушил правила и наехал на пожилую женщину. В результате она получила повреждения, потребовавшие длительного лечения. Поскольку виновник не достиг совершеннолетия, ответственность за его действия возложена на законного представителя.

Исковые требования судом были удовлетворены частично: в пользу пострадавшей взыскано 65 тысяч рублей в счет материального ущерба и 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Общая сумма составила 515 тысяч рублей.

Передвижение на СИМ требует не только осторожности, но и понимания ответственности. За несовершеннолетних ее несут родители. Случай в Ставрополе — очередное напоминание, что одна безалаберная поездка может обернуться многотысячными выплатами и чужими страданиями.