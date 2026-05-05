Сельчанин угнал чужую машину и покалечился по пути к девушке

Ссора с любимой — дело серьезное, но стоит ли ради примирения превращаться в угонщика и авто-каскадера? Вопреки здравому смыслу 25-летний житель Неклиновского района рассудил именно так. Поссорившись с возлюбленной, он решил немедленно отправиться к ней в соседнее село. Поскольку своего транспорта не оказалось, парень угнал припаркованный с ключом зажигания в замке ВАЗ-2114. Но до девушки он так и не доехал: по дороге не справился с управлением и встретился не с возлюбленной, а с деревом.

Как рассказывает сетевой ресурс «Блокнот Таганрог», в Неклиновском районе Ростовской области 25-летний местный житель, поссорившись со своей девушкой, решил срочно отправиться к ней в соседнее село. Его план был прост: найти быстрое средство передвижения. Им оказался чужой автомобиль ВАЗ-2114, припаркованный с ключами в замке зажигания. Мужчина, недолго думая, сел за руль и поехал. Однако его «романтический» порыв оказался неудачным: по дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

После столкновения горе-романтик самостоятельно обратился за медицинской помощью. В больнице его и задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что автомобиль был угнан. Владелица «четырнадцатой» уже получила свою машину обратно. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

Любовь — это прекрасно, но угонять чужие машины ради нее — не лучший способ доказать свою преданность. Наверняка парень уже осознал, что девушкам куда приятнее получать цветы, а не вести из больницы и полиции. Теперь романтика ждет встреча с правосудием.