Грузовик оставил без света тысячи человек под Тюменью

На первый взгляд, авария с участием тяжелой грузовой техники — обычное, увы, дело. Но когда многотонная машина валит опору линии электропередачи, последствия ощущают на себе тысячи людей. В Тюменском районе именно так и случилось.

Как сообщает агентство новостей «Russia Today» со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Тюмень», дорожное ЧП произошло накануне в СНТ «Серебряный Бор». Водитель большегруза врезался в опору линии электропередачи. В результате удара конструкция не выдержала, и без электроснабжения остались более восьми тысяч человек.

В зону отключения попали поселок Андреевский, деревня Есаулова и садовое товарищество. Энергетики оперативно развернули работы на месте происшествия — были задействованы три бригады и пять единиц спецтехники. Специалисты проводили восстановительные работы и в ближайшее время планируют полностью заменить поврежденную опору ЛЭП.

До завершения ремонта на участке остаются дежурить сотрудники ДПС, чтобы обеспечить безопасность движения и предотвратить возможные аварии.

Одна ошибка водителя грузовика — и без света остаются целые населенные пункты. Однако этот случай в очередной раз напоминает: на дороге цена ошибки может измеряться не только сломанными машинами, но и комфортом, а иногда и жизнью тысяч людей. Повезло, что инцидент обошелся без жертв и пожара.