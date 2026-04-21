ВАЗ-2107 въехал в столб, и тот придавил машину: пострадали трое

В Сибири накануне произошло нелепое ДТП. Водитель отечественной «классики» и двое несовершеннолетних пассажира были оперативно госпитализированы после того, как опора ЛЭП рухнула на крышу автомобиля. Причины аварии предстоит выяснить инспекторам ДПС, но, видимо, уже после того, как находящийся за рулем ВАЗ-2107 мужчина получит медицинскую помощь и будет в состоянии дать показания.

В Иркутской области, в селе Шелаево Тайшетского района, произошло ДТП с неожиданным поворотом. Водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб линии электропередач. Обычно в таких случаях страдает только машина, но здесь столб решил не оставаться в долгу — от удара опора ЛЭП упала прямо на автомобиль. В результате водитель и двое несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу. Прокуратура контролирует установление обстоятельств, причины выясняются. При наличии оснований будут приняты меры.

Как рассказывает сетевое издание «Байкал-Дейли», «семёрка» в буквальном смысле проверила прочность столба, а столб — прочность крыши. Похоже, оба проиграли. Люди в больнице, машина разбита, опора ЛЭП и протянутая через нее линия электропередачи, вероятно, также потребуют восстановительных мероприятий энергетиков.