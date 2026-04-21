ВАЗ-2107 въехал в столб, и тот придавил машину: пострадали трое

В Иркутской области, в селе Шелаево Тайшетского района, произошло ДТП с неожиданным поворотом. Водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб линии электропередач. Обычно в таких случаях страдает только машина, но здесь столб решил не оставаться в долгу — от удара опора ЛЭП упала прямо на автомобиль. В результате водитель и двое несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу. Прокуратура контролирует установление обстоятельств, причины выясняются. При наличии оснований будут приняты меры.
Как рассказывает сетевое издание «Байкал-Дейли», «семёрка» в буквальном смысле проверила прочность столба, а столб — прочность крыши. Похоже, оба проиграли. Люди в больнице, машина разбита, опора ЛЭП и протянутая через нее линия электропередачи, вероятно, также потребуют восстановительных мероприятий энергетиков.