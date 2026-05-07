Пьяная девушка угнала дорогого «китайца» у спящего друга и разбила его

С пьяными женщинами надо быть начеку. Иначе лишит беспечная дамочка премиального «китайца» Lixiang L7, пока ты отдыхаешь. Именно такая история приключилась с жителем поселка Пригородный.

Как рассказал новостной портал «Orenday» со ссылкой на источник в прокуратуре Оренбургской области, следствие установило: в марте текущего года 22-летняя девушка находилась в гостях у знакомого в поселке Пригородный. Мужчина уснул, а его приятельница, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила покататься. Она села за руль его Lixiang L7 и отправилась в Оренбург.

На проспекте Гагарина горе-водительница не справилась с управлением и врезалась в другую машину. Ущерб собственнику угнанного китайского гибридного кроссовера оценили более чем в 300 тысяч рублей. Надо понимать, что угнала девушка не абы что: Lixiang L7 из Поднебесной — это прямой конкурент BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В России его цена стартует от 7 300 000 рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Угон автомобиля». Сейчас материалы переданы в суд.

Пьяная поездка на чужом авто — это не только испорченные отношения с другом, но и серьезная статья. Девушка рискует получить реальный срок, а ее знакомый останется без машины и с большими расходами на ремонт.