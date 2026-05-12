Водитель многотонного грузовика погиб под колёсами собственной машины

Вышел на пару минут — и уже не вернулся. 59-летний шофёр на секунду покинул кабину. Грузовик, послушный силе тяжести, тронулся с места и убил своего хозяина.

Как сообщает новостной портал «Ulyanovsk.express», трагедия случилась днём 11 мая в рабочем посёлке Измайлово Барышского района. На улице 2-й Полевой, у дома №9а, 59-летний водитель грузового автомобиля MAZ допустил элементарную, но смертельную оплошность: выходя из кабины, не зафиксировал машину ручным тормозом.

Грузовик, стоявший на небольшом уклоне, покатился. Многотонный транспорт совершил наезд на своего же владельца. От полученных травм мужчина скончался на месте — ещё до прибытия бригады скорой помощи. Полиция и следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ручной тормоз — не просто рычаг, а страховка от собственной невнимательности. Минута, сэкономленная на проверке, порой стоит целой жизни.