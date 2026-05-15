Toyota Camry без водителя обнаружили на Русском мосту во Владивостоке

Мост уходит в облака. Высота — 324 метра. Внизу — вода. У ограждения стоит Toyota Camry, двигатель остывает. Рядом на бетонном парапете висит аккуратно сложенная мужская куртка. Хозяина нигде нет. Полиция нашла только машину.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю, трагический инцидент случился сегодня на Русском мосту во Владивостоке. Очевидцы вызвали полицию и скорую. Прибывшие на место следователи обнаружили пустой седан Toyota Camry. На ограждении висела куртка. Владельца автомобиля идентифицировали — это 43-летний местный житель. Тело в воде пока не нашли. Причины, побудившие мужчину шагнуть с высоты, пока остаются не известными. Полиция начала проверку.

Пустая иномарка у края бездны — зрелище не для слабонервных. Этот случай буквально шокировал жителей дальневосточного форпоста. Почему мужчина в расцвете сил принял столь радикальное решение? Мотивацию трагического поступка предстоит выяснить следователям.