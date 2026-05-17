В Коченевском районе Новосибирской области грузовик насмерть сбил водителя, остановившегося из-за поломки

На 1420-м километре федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, собранным прибывшими на место сотрудниками полиции, 51-летний водитель, управлявший грузовым автомобилем марки «Ситрак», совершил наезд на мужчину-пешехода, который находился на проезжей части вблизи своего остановившегося транспортного средства. Пешеходом оказался 54-летний водитель «Тойота Опа».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, пострадавший был вынужден совершить остановку на трассе по техническим причинам из-за внезапной поломки своего автомобиля. Выйдя из салона легковушки, мужчина находился на дороге, где и попал под колёса проезжавшего мимо большегрузного автомобиля.

Водитель автомобиля «Тойота Опа» скончался на месте дорожно-транспортного происшествия ещё до прибытия бригады скорой медицинской помощи, которую вызвали очевидцы трагедии. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины и передать его тело сотрудникам полиции для проведения всех необходимых в таких случаях процессуальных действий. Водитель грузового автомобиля «Ситрак» оставался на месте аварии до прибытия правоохранителей и даёт показания относительно обстоятельств случившегося.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все детальные обстоятельства случившегося. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.