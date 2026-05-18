Бывший киллер Аль Капоне устроился в такси в Крыму

В криминальных хрониках его величали штатным киллером «Ореховских». На счету — двадцать с лишним застреленных, колония строгого режима и полжизни за колючей проволокой. Сегодня Олег Пронин развозит VIP-гостей на старенькой Mazda по крымским дорогам.

Как сообщает Telegram-канал «SHOT», 58-летний криминальный авторитет нашел работу после освобождения. Бывший наемник устроился в местный сервис такси с тарифом «бизнес-класс» и теперь возит пассажиров, знающих о прошлом водителя не больше, чем о состоянии подвески его автомобиля.

Ради переезда в Крым Олег Пронин и его супруга продали трёхкомнатную квартиру в Кемерово. Однако ночью на линию он не выезжает: суд установил ему запрет на выход из дома с 22:00 до 06:00. В остальном же он обычный таксист, каких тысячи.

Выйти на свободу — это полдела. Выйти в люди, устроиться на работу и соблюдать комендантский час — шаг достойный уважения. Но возникает вопрос: может ли человек, привыкший решать вопросы пулями, мирно работать по правилам перевозки пассажиров? Желание стать законопослушным гражданином — впечатляет. Время покажет, останется ли Аль Капоне водителем VIP-такси или вновь окажется за решеткой.