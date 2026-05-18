Кровавая резня произошла между подростками на парковке в Санкт-Петербурге

Конфликт в фастфуде перерос в бойню на территории для стоянки автомобилей. Двое парней выскочили из ТРК, и через минуту один из них уже хаотично кромсал другого ножом. Кровь на руках, крики, истерика. Жертву отбили у агрессора чудом.

Как сообщают очевидцы, приславшие в редакцию тг-канала «Mash на Мойке» запись, инцидент произошел у торгово-развлекательного центра возле станции метро «Озерки» в Санкт-Петербурге. Ссора завязалась на фудкорте. Подростки громко скандалили, звучали призывы выяснить отношения «раз на раз». В какой-то момент агрессор достал нож.

Драка переместилась на парковку. Там 17-летний парень в берцах с белыми шнурками и куртке «харрингтон» начал наносить удары 15-летнему оппоненту. Свидетели насчитали около 20 ранений. Пострадавшего удалось оттащить только после того, как вмешались прохожие. Мальчишка, секунду назад с озверевшим лицом тыкавший ножом в другого, сел на корточки и заплакал. Подошедшего приятеля он попросил купить молока — вероятно, в ходе потасовки был распылен перцовый газ.

Пострадавшего 15-летнего парня в критическом состоянии госпитализировали. У него множественные раны по всему телу, острая кровопотеря. Врачи борются за его жизнь. 17-летнему нападавшему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.

Ссора между мальчишками — не повод доставать нож. И уж точно не повод превращать парковку в место кровавой расправы. Двадцать ударов в безоружного — это не защита и не горячность. Это приговор себе самому. Суд теперь решит, сколько лет проведет этот плачущий юноша за решеткой.