Парень угнал новую машину своей девушки и поехал ей изменять

Что стало большим поводом расстройства для женщины из Беларуси — угон только что купленной и «обмытой» застольем машины или несостоявшаяся измена нетрезвого возлюбленного? Карма — сурова: она обеспечила неверному молодому человеку встречу с милиционерами и уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Минска, 24-летний минчанин отдыхал на домашнем празднике по случаю приобретения новой машины у своей подруги. Выпил и вспомнил, что его ждет другая девушка, и решил: «А почему бы и нет?» Ключи — в замке, совесть — в анабиозе. Увы, техника «пилотирования» чужой машины оказалась на уровне «сел и поехал, но не туда». Далеко уехать он просто не смог — на выезде со двора он врезался в скамейку.

Бросив заглохшую машину, угонщик-изменщик попытался скрыться на своих двоих. Но по иронии судьбы попался на глаза бдительному участковому милиционеру, который как раз обходил подопечный район. «Прав» и документов на автомобиль у горе-угонщика не было, а теперь нет и свободы. Возбуждено уголовное дело за угон. Сумму ущерба, включая стоимость разбитой лавочки, парню, видимо, придется возмещать из мест не столь отдаленных.