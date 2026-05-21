Пенсионерка купила машину, чтобы прятать бездомных собак от службы отлова

Кто-то покупает автомобиль для передвижения, кто-то — для статуса. А 85-летняя Альбина Гордеевна приобрела ВАЗ, чтобы в ее салоне отсиживался бездомный одноглазый пес Пират в моменты, когда во двор приезжают гицели.

Как рассказывает сетевой ресурс «НГС», восемь лет назад у тюменской многоэтажки в Зареке поселились три бездомные собаки — Жуля, Лиза и Пират. Альбина Гордеевна, биолог по образованию и бывший школьный учитель, не смогла пройти мимо. Она купила будки, утеплила их, поставила недалеко от двора. А когда поняла, что животных регулярно отлавливают, приобрела старую LADA.

В ней в дни рейдов службы отлова она прячет самого беспокойного подопечного — пса по кличке Пират. Остальных ловят, потом их приходится вызволять из приюта, куда они попадают по жалобам соседей. В квартире пенсионерки живут еще одна собака и восемь кошек. На старушку писали заявления в полицию, видео с ней выкладывали в сеть с подписями, что дворняги бросаются на прохожих. Но женщина не оставляет своих вольных питомцев.

Заслуженный педагог, ветеран труда, отличник народного образования — эти звания носят немногие. Альбина Гордеевна заслужила их не только на уроках биологии, но и своим отношением к жизни. Она — напоминание о том, что доброта все еще существует. И пока такие люди покупают машины для спасения собак, есть надежда: российское общество не окончательно остервенело к бездомным животным. И может быть, однажды на каждого Пирата найдется своя Альбина Гордеевна. Просто по зову сердца.