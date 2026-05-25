Металлическая балка насквозь пробила салон легковушки, 24-летний водитель погиб

Шансов выжить не было. Автомобиль на большой скорости влетел в дорожное ограждение, и металлическая балка, как гигантская спица, прошла через весь салон.

Как сообщает управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области в соцсети «ВКонтакте», трагедия случилась накануне вечером на 113-м километре автодороги «Тамбов — Пенза — Колышлей — Сердобск — Беково» в границах Сердобского района.

24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на препятствие — дорожное ограждение. От удара металлическая балка пробила переднюю часть, прошла, как шампур, сквозь салон и вылезла наружу. Водитель скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов начали следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств смертельного происшествия.

Судьба распорядилась так, что несколько метров пензенской дороги стали последними в жизни молодого парня. Никто не знает, что случилось за секунду до удара: потерял ли он управление ввиду неисправности, уснул или просто не справился с рулем. Но ясно одно: иногда роковая доля секунды решает все.