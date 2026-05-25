Две девочки 6 и 8 лет погибли, забравшись в чужой автомобиль в жару

Как сообщает таблоид «The Times of India», трагедия произошла в округе Алвар. Две девочки в возрасте шести и восьми лет играли на территории своего двора в деревне Джал-Чак. В какой-то момент они забрались в припаркованный рядом автомобиль. Система центрального замка сработала автоматически, и дети оказались взаперти.

Сестры не могли открыть двери. Родители, обнаружив пропажу, бросились на поиски и нашли девочек в машине без сознания. Их срочно доставили в больницу, но врачи констатировали смерть от удушья и перегрева. Температура в салоне, стоящем под палящим солнцем, поднялась до критических значений. Полиция выясняет обстоятельства.

Чужая машина стала для маленьких сестер смертельной ловушкой. Оставленные без присмотра, они нашли себе развлечение, которое обернулось непоправимой бедой. Сколько еще таких трагедий должно случиться, чтобы взрослые поняли: неорганизованный досуг может стоить детям жизни. Слишком много соблазнов вокруг, и автомобиль — один из самых опасных.