Двукратный чемпион NASCAR неожиданно умер от сепсиса

Кайл Буш боролся с пневмонией, но проиграл гонку за свою жизнь

Он привык побеждать на трассе, обгонять соперников на последних кругах, выжимать из автомобиля максимум. Но против болезни, которая за считанные дни переросла в сепсис, даже чемпион оказался бессилен. 41-летний рекордсмен NASCAR всего за несколько дней до трагедии выиграл свою последнюю гонку.

Татьяна Бибикова

Как сообщает агентство новостей «CBS News» со ссылкой на заявление семьи, двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер от тяжёлой пневмонии, которая привела к стремительному развитию сепсиса и осложнениям. За сутки до смерти он потерял сознание в гоночном симуляторе на объекте General Motors в Конкорде Северной Каролины. По данным службы 911, за день до этого Буш жаловался на одышку, перегрев и кровохарканье. Звонивший сообщил, что гонщик лежал на полу в ванной, но был в сознании.

Несмотря на ухудшение самочувствия, спортсмен продолжал выступать. 15 мая он выиграл гонку серии Craftsman Truck в Довере. А за две недели до смерти, во время этапа в Уоткинс-Глене, просил команду обеспечить присутствие врача после финиша, ссылаясь на простуду. Буш — рекордсмен NASCAR по числу побед в трех высших дивизионах: на его счету 234 победы. Дважды гонщик выигрывал чемпионат Cup, выступая за Joe Gibbs Racing.

Кайл Буш привык рисковать на треке, но проигнорировал риски в обычной жизни. Его уход — горькое напоминание: проблемы собственного здоровья нельзя откладывать на потом, особенно когда организм уже буквально молит о помощи.

