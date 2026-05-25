Двукратный чемпион NASCAR неожиданно умер от сепсиса

Он привык побеждать на трассе, обгонять соперников на последних кругах, выжимать из автомобиля максимум. Но против болезни, которая за считанные дни переросла в сепсис, даже чемпион оказался бессилен. 41-летний рекордсмен NASCAR всего за несколько дней до трагедии выиграл свою последнюю гонку.

Кайл Буш боролся с пневмонией, но проиграл гонку за свою жизнь

Как сообщает агентство новостей «CBS News» со ссылкой на заявление семьи, двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер от тяжёлой пневмонии, которая привела к стремительному развитию сепсиса и осложнениям. За сутки до смерти он потерял сознание в гоночном симуляторе на объекте General Motors в Конкорде Северной Каролины. По данным службы 911, за день до этого Буш жаловался на одышку, перегрев и кровохарканье. Звонивший сообщил, что гонщик лежал на полу в ванной, но был в сознании.

Несмотря на ухудшение самочувствия, спортсмен продолжал выступать. 15 мая он выиграл гонку серии Craftsman Truck в Довере. А за две недели до смерти, во время этапа в Уоткинс-Глене, просил команду обеспечить присутствие врача после финиша, ссылаясь на простуду. Буш — рекордсмен NASCAR по числу побед в трех высших дивизионах: на его счету 234 победы. Дважды гонщик выигрывал чемпионат Cup, выступая за Joe Gibbs Racing.

Кайл Буш привык рисковать на треке, но проигнорировал риски в обычной жизни. Его уход — горькое напоминание: проблемы собственного здоровья нельзя откладывать на потом, особенно когда организм уже буквально молит о помощи.