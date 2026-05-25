Cadillac Escalade загорелся после ремонта и уничтожил гостевой дом

Ремонт дорогой иномарки — это всегда накладно. Но настоящая цена становится ясна, когда вместо отремонтированного автомобиля вы получаете пожар. Владелец Cadillac Escalade решил сэкономить, доверив восстановление после ДТП сомнительному СТО.

Как сообщает группа судов общей юрисдикции, гражданское дело рассмотрел Кировский районный суд Новосибирска. В сентябре 2022 года владелец передал свой Cadillac Escalade на станцию техобслуживания на улице Мира. Машина была после аварии, и ремонт встал в 746 тысяч рублей. Но после возврата автомобиля владелец начал замечать нестабильную работу двигателя и горящий значок «Check Engine». Он снова и снова обращался в сервис с вопросом, почему мастера не могут нормально настроить детонацию топлива.

В мае 2023 года мастера вновь «починили» иномарку. Однако спустя короткое время Cadillac загорелся. Пламя уничтожило и сам автомобиль, и расположенный на участке гостевой дом. Истец обвинил СТО в некачественном ремонте двигателя и электропроводки. Ответчик возражал: заводской брак, износ деталей, последствия ДТП.

Суд назначил три экспертизы, еще одну — на апелляции. Эксперты выяснили: пожар произошел из-за разгерметизации топливной системы и искрообразования в подкапотном пространстве. При этом часть работ на СТО выполнялась лицами без квалификации, письменный договор и акты приема-передачи не оформлялись, диагностику после выявления неисправностей не проводили.

Суд взыскал с ИП в пользу автовладельца более 12 миллионов рублей (ущерб, штрафы, компенсации). Апелляция оставила решение в силе. Однако сам предприниматель планирует обжаловать его дальше — по его словам, машина после очередного ремонта проездила несколько недель.

Бизнес на починке импортных автомобилей — дело доходное. Но наживаясь на чужих «железных конях», можно и прогореть. Буквально. Огонь не разбирает, где заводской брак, а где кривые руки.