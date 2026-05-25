Cadillac Escalade загорелся после ремонта и уничтожил гостевой дом

Как сообщает группа судов общей юрисдикции, гражданское дело рассмотрел Кировский районный суд Новосибирска. В сентябре 2022 года владелец передал свой Cadillac Escalade на станцию техобслуживания на улице Мира. Машина была после аварии, и ремонт встал в 746 тысяч рублей. Но после возврата автомобиля владелец начал замечать нестабильную работу двигателя и горящий значок «Check Engine». Он снова и снова обращался в сервис с вопросом, почему мастера не могут нормально настроить детонацию топлива.
В мае 2023 года мастера вновь «починили» иномарку. Однако спустя короткое время Cadillac загорелся. Пламя уничтожило и сам автомобиль, и расположенный на участке гостевой дом. Истец обвинил СТО в некачественном ремонте двигателя и электропроводки. Ответчик возражал: заводской брак, износ деталей, последствия ДТП.
Суд назначил три экспертизы, еще одну — на апелляции. Эксперты выяснили: пожар произошел из-за разгерметизации топливной системы и искрообразования в подкапотном пространстве. При этом часть работ на СТО выполнялась лицами без квалификации, письменный договор и акты приема-передачи не оформлялись, диагностику после выявления неисправностей не проводили.
Суд взыскал с ИП в пользу автовладельца более 12 миллионов рублей (ущерб, штрафы, компенсации). Апелляция оставила решение в силе. Однако сам предприниматель планирует обжаловать его дальше — по его словам, машина после очередного ремонта проездила несколько недель.
Бизнес на починке импортных автомобилей — дело доходное. Но наживаясь на чужих «железных конях», можно и прогореть. Буквально. Огонь не разбирает, где заводской брак, а где кривые руки.