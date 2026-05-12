Два автосервиса выгорели дотла вместе с машинами в Новосибирске

Honda CR-V, сданная в ремонт по направлению страховой, превратилась в груду металла. Mercedes-Benz за 2,4 миллиона, привычно оставленный на СТО, исчез в огне за считанные часы. Владельцы сгоревших автомобилей теперь выясняют, кто им заплатит: страховщики, посредники или сами ремонтники.

В Новосибирске 8 апреля в здании на улице Мира произошел серьезный пожар. Огонь уничтожил помещения и оборудование двух сервисов — «Автокомплекс» и «Новый облик». Вместе с ними сгорело около десятка машин клиентов, часть из которых находилась на ремонте.

Историями этого финансово и юридически непростого дела поделилось сибирское сетевое издание «НГС.НОВОСТИ». Одна из пострадавших, Наталья Орлова, сдала свою Honda CR-V в сервис по направлению «Альфа Страхования» после ДТП, где она была признана невиновной. Автомобиль приняли 6 апреля, а через два дня он сгорел. В страховой компании ей ответили: «У вас не КАСКО», но позже пообещали провести проверку. В итоге Наталья согласилась на компенсацию в 820 тысяч рублей, хотя машина стоила дороже. «Хочется просто закрыть вопрос», — пояснила женщина.

Еще драматичнее ситуация у Елизаветы, клиентки сервиса «Новый облик». Она несколько лет доверяла свою машину этому СТО, оставила Mercedes-Benz на ремонт и улетела за границу. Вернувшись, узнала, что автомобиль стоимостью 2,4 миллиона рублей сгорел полностью — по её словам, «будто бомба упала». Договора на ремонт с ней не заключали, отношения строились на доверии. Теперь девушка не знает, с кого требовать ущерб.

Владелец «Автокомплекса» Владимир Трукшнис утверждает: причиной пожара стал умышленный поджог — неизвестные перерезали колючую проволоку и подожгли машины. Возбуждено уголовное дело. Представители мастерских заявляют, что не бросят клиентов, пообещали решать вопросы после завершения следствия. Компания-посредник «Ок-Сервис», которая направляла клиентов в этот автосервис, своего СТО не имеет.

Юристы советуют пострадавшим подавать иски одновременно к посреднику и к фактическому исполнителю ремонта. Также страховщик по ОСАГО обязан обеспечить ремонт, а если он не состоялся — произвести выплату. Таким образом, клиенты могут рассчитывать на двойную защиту.