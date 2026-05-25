Пропавшего водителя LADA Niva нашли мертвым в реке Дон

Работодатель забил тревогу первым. Мужчина уехал со смены на отечественном внедорожнике, но на следующий день не вышел на работу. Ни связи, ни машины, ни самого человека. Поиски привели на берег Дона, где нашли только следы колес, уходящие в воду.

Как сообщили в ГКУ «Служба спасения», ЧП случилось в Иловлинском районе Волгоградской области. 54-летний рабочий исчез вместе со своим автомобилем LADA Niva в районе хутора Белужино-Колдаиров. О пропаже сотрудника заявил работодатель. На берегу реки Дон обнаружили следы шин, уходящие в воду. Тело мужчины было извлечено из воды спасателями в соседнем Калачевском районе вечером 23 мая. Саму машину найти пока не удалось. Правоохранители не исключают криминальный след в этом деле.

Полиция уже инициировала следственные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства гибели мужчины. Что произошло на самом деле: несчастный случай, потеря управления, техническая неисправность или чей-то злой умысел? Ответы даст только расследование.