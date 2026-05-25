Пропавшего водителя LADA Niva нашли мертвым в реке Дон

Как сообщили в ГКУ «Служба спасения», ЧП случилось в Иловлинском районе Волгоградской области. 54-летний рабочий исчез вместе со своим автомобилем LADA Niva в районе хутора Белужино-Колдаиров. О пропаже сотрудника заявил работодатель. На берегу реки Дон обнаружили следы шин, уходящие в воду. Тело мужчины было извлечено из воды спасателями в соседнем Калачевском районе вечером 23 мая. Саму машину найти пока не удалось. Правоохранители не исключают криминальный след в этом деле.
Полиция уже инициировала следственные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства гибели мужчины. Что произошло на самом деле: несчастный случай, потеря управления, техническая неисправность или чей-то злой умысел? Ответы даст только расследование.