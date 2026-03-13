Водитель пропал из перевернутой машины на дороге в Карелии

Как сообщает издание «САМПО ТВ 360», специалисты незамедлительно приступили к работе и провели стабилизацию перевернувшегося транспортного средства, чтобы исключить его дальнейшее смещение. Затем они отключили аккумуляторную батарею, предотвратив риск короткого замыкания и возгорания. А потом смыли с дорожного покрытия разлившееся топливо.
На время проведения работ сотрудникам ГИБДД пришлось частично перекрыть движение на том участке автодороги. Однако заторов удалось избежать, и вскоре проезд для автомобилей восстановили в полном объеме.
Где все это время находился водитель перевернувшейся машины, неизвестно. Обстоятельства произошедшего и причины, по которым автомобилист покинул место ДТП, в настоящий момент выясняют правоохранительные органы.
