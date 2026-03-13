44

Водитель пропал из перевернутой машины на дороге в Карелии

Спасателям пришлось перекрыть движение, чтобы устранить последствия ДТП

Инцидент произошел вечером 12 марта на 9-м километре трассы Кемь — Лонка вблизи поселка Рабочеостровск. Прибывшие на вызов сотрудники экстренной службы увидели легковой автомобиль, который лежал на проезжей части на крыше.

Александр Проневский

Как сообщает издание «САМПО ТВ 360», специалисты незамедлительно приступили к работе и провели стабилизацию перевернувшегося транспортного средства, чтобы исключить его дальнейшее смещение. Затем они отключили аккумуляторную батарею, предотвратив риск короткого замыкания и возгорания. А потом смыли с дорожного покрытия разлившееся топливо.

На время проведения работ сотрудникам ГИБДД пришлось частично перекрыть движение на том участке автодороги. Однако заторов удалось избежать, и вскоре проезд для автомобилей восстановили в полном объеме.

Где все это время находился водитель перевернувшейся машины, неизвестно. Обстоятельства произошедшего и причины, по которым автомобилист покинул место ДТП, в настоящий момент выясняют правоохранительные органы.

