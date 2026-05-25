17-летний парень угнал чужой ВАЗ без аккумулятора и спрятал его в овраге

В 17 лет обычно думают об учебе, экзаменах и о том, кем стать во взрослой жизни, чтобы потом купить свой автомобиль. Но юноше из Энгельса этот путь показался слишком длинным.

Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, 29-летний житель Энгельса купил ВАЗ-21150, но не успел переоформить. Машина стояла у его дома на проспекте Фридриха Энгельса без аккумулятора. Ее заприметил 17-летний подросток. Мальчишка обманул знакомого, сказав, что сам приобрел этот автомобиль, и попросил отбуксировать «классику» до магазина автозапчастей.

Там юноша купил новую батарею, завел двигатель и уехал в сторону села Кирово. Транспорт он спрятал в овраге, планируя позже продать на запчасти. Оперативники раскрыли кражу, возбуждено уголовное дело.

Угон автомобиля без аккумулятора — нетривиальный случай. Мало того что парень в столь еще юном возрасте решился на преступление, так еще и пришлось вкладываться в «бизнес»: покупать аккумулятор. Итог — уголовное дело и испорченная репутация, последствия которых вряд ли останутся незамеченными в небольшом волжском городе.