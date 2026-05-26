Водитель сбил 8-летнего велосипедиста и бросил его на дороге

В городе Борисоглебске произошло очередное ДТП. И примечательно оно тем, что водитель, сбивший маленького велосипедиста, вместо того чтобы сделать всё по правилам — остановиться, вызвать скорую помощь и сотрудников ГИБДД — просто уехал с места происшествия. Сообщается, что он даже не оказал ребенку первую помощь.

Как уточниили в региональном управлении МВД по Воронежской области, ДТП случилось вечером 24 мая на нерегулируемом пересечении улиц Строителей и Алабышева в Борисоглебске. Предварительно было установлено, что автомобиль сбил восьмилетнего велосипедиста при повороте налево. Мальчик получил травмы, а водитель, не оказав помощи, исчез. Полиция начала проверку, нарушителя ищут.

Других подробностей на данный момент нет. Неизвестно, пересекалли мальчик дорогу или просто двигался на двухколесном транспорте по проезжей части. Но как бы то ни было, тот факт, что водитель скрылся с места ДТП, играет против него. И когда его найдут — а это непременно случится — он ответит по всей строгости закона. Не исключено, что рулевой и вовсе был пьян. Ведь это — одна из самых распространных причин побега с места происшествия.