Шинный маньяк терроризирует дворы Новосибирска

Ночь. Спальный район. Ряды припаркованных машин. Внезапно появляется фигура в капюшоне, а спустя несколько часов владельцы находят свои авто с порезанными покрышками. В Новосибирске завелся шинный «маньяк».

Как сообщает служба новостей «Горсайт», впервые злоумышленник дал о себе знать еще в марте. В ночь с 15-го на 16-е число во дворах на улицах Добровольческой, Тружеников и Русской он проколол колеса более чем у 40 машин. Одна из камер зафиксировала его в 4:32 утра. Лица не разглядеть, но в глаза бросилась характерная походка: вандал прихрамывал и тяжело наступал на пятки.

Затем наступило затишье. По слухам, «маньяка» поймали и отправили на СВО. Однако ровно через два месяца, в ночь с 15 на 16 мая, «истребитель» шин вернулся. На этот раз колеса были уже не просто проколоты, а прорезаны так, что в отверстие можно было просунуть руку. Пострадали автомобили на улицах Добровольческая, Тружеников, Сиреневая, Балтийская, Шлюзовая, Русская и Вахтангова. Местные жители говорят, что вредитель захватил весь район. На видео он попался лишь однажды — у дома по Балтийской. В кадре — мужчина в рабочем комбинезоне с капюшоном.

Один из потерпевших рассказал, что его ущерб превысил 11 тысяч рублей: пришлось покупать два новых колеса. Жители гадают: орудует банда или один человек? Некоторые склоняются к версии о психическом расстройстве преступника, другие считают, что мартовский и майский злоумышленники — разные люди.

Для автовладельцев Новосибирска снова настали тревожные ночи. Жертвами атак стали уже более 60 машин. Пока полиция разыскивает злоумышленника, людям остается лишь проверять колеса по утрам, парковаться на освещенных участках и ждать, когда этот кошмар закончится.