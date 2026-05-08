Женщина за одну ночь повредила шины более 20 автомобилей под Волгоградом

Утро в нескольких дворах Дубовки началось с криков автовладельцев: их машины стояли на спущенных колесах. Кто-то опоздал на работу, кто-то вызывал эвакуатор. А когда полицейские подсчитали пострадавшие автомобили, они не поверили своим глазам.

Как сообщили возмущенные жители Дубовки волгоградоскому информагентству «V102», неизвестная женщина устроила ночной погром сразу в нескольких дворах МКД. Проходя мимо припаркованных автомобилей, она без видимой причины прорезала покрышки. Женщина была «вооружена» — нож, шило и отвертка. По подсчетам полицейских, прибывших на место ЧП, насчитывается не менее двадцати машин, попавших под «раздачу».

«Эту женщину мы хорошо знаем, она живет рядом с нашими домами, — рассказали дубовчане. — По дошедшей до нас информации, сейчас она оказалась в сложной жизненной ситуации и, вероятно, на этом фоне решила выплеснуть эмоции таким разрушительным способом».

Часть автомобилистов, опоздав на работу, попыталась самостоятельно заменить испорченные покрышки. Другие отбуксировали машины в шиномонтажные мастерские. Некоторые же просто оставили их во дворах, не имея возможности начать ремонт на месте.

«После ночной акции мы обратились в полицию. Вскоре женщину, лицо которой отчетливо видно на записях с камер видеонаблюдения, увезли в отделение, — добавили пострадавшие. — Честно говоря, с нами такое случается в первый раз, и от масштабов разрушения мы пребываем в шоке».

В региональном главке МВД подтвердили ночное происшествие. «Такой факт действительно зафиксирован. Женщина задержана. В настоящий момент с ней работают, пытаясь установить причины и мотивы поступка, а также выяснить точное количество пострадавших автомобилей», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Женщина методично расправилась с колесами более чем двадцати машин ни в чем, в общем-то, не виноватых людей. Сложная жизненная ситуация — не оправдание, а лишь предположение местных жителей. Официальный мотив этого ночного погрома пока не известен. Но сама нелепость происшедшего поражает: зачем понадобилось уничтожать чужую резину, оставляя владельцев без возможности уехать на работу? Полиция и, скорее всего, психиатры узнают ответы.