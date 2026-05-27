В Сети обсуждают странную машину, набитую игрушками и привязанными собаками

В Беларуси очевидцы заметили, как по улицам города курсирует странный автомобиль. Его салон забит плюшевыми зверями, на крыше восседает корова. Очевидцы достали телефоны, когда из багажника на дорогу вывалилась живая собака.

Несколько дней соцсети Гродно обсуждают необычный хэтчбек. Машина полностью «укомплектована» мягкими игрушками, занимающими все пространство, включая пассажирские сидения и даже крышу. За рулем находится мужчина, для которого, кажется, осталось единственное свободное место. Из динамиков постоянно гремит музыка, что добавляет происходящему абсурдности.

Главная деталь странной картины — открытый багажник. Внутри — несколько собак, которых водитель, по его собственным словам, «спасает». Жительница города поделилась впечатлением от встречи с этим автомобилем у Юбилейного озера. Женщина отметила, что зрелище выглядело неэстетично, а на расспросы владелец реагировал грубо, советуя ей «не совать нос не в свои дела».

На заснятых кадрах видно: животные находятся в открытом кузове без клеток. Риск стал очевиден, когда одна из собак вывалилась прямо на дорогу. Выяснилось, что животное привязали веревкой изнутри, поэтому после падения пса поволокло за движущимся транспортом. К счастью, скорость автомобиля в тот момент была минимальной, обошлось без тяжелых травм животного.

С юридической точки зрения мягкие игрушки в салоне правил не нарушают, пока не мешают водителю следить за ситуацией на дороге. А вот перевозка собак в распахнутом багажном отсеке вызывает вопросы. Подобная эксплуатация машины создает аварийную обстановку и явно противоречит нормам безопасной транспортировки питомцев.