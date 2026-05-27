В Сети обсуждают странную машину, набитую игрушками и привязанными собаками

Несколько дней соцсети Гродно обсуждают необычный хэтчбек. Машина полностью «укомплектована» мягкими игрушками, занимающими все пространство, включая пассажирские сидения и даже крышу. За рулем находится мужчина, для которого, кажется, осталось единственное свободное место. Из динамиков постоянно гремит музыка, что добавляет происходящему абсурдности.
Главная деталь странной картины — открытый багажник. Внутри — несколько собак, которых водитель, по его собственным словам, «спасает». Жительница города поделилась впечатлением от встречи с этим автомобилем у Юбилейного озера. Женщина отметила, что зрелище выглядело неэстетично, а на расспросы владелец реагировал грубо, советуя ей «не совать нос не в свои дела».
На заснятых кадрах видно: животные находятся в открытом кузове без клеток. Риск стал очевиден, когда одна из собак вывалилась прямо на дорогу. Выяснилось, что животное привязали веревкой изнутри, поэтому после падения пса поволокло за движущимся транспортом. К счастью, скорость автомобиля в тот момент была минимальной, обошлось без тяжелых травм животного.
С юридической точки зрения мягкие игрушки в салоне правил не нарушают, пока не мешают водителю следить за ситуацией на дороге. А вот перевозка собак в распахнутом багажном отсеке вызывает вопросы. Подобная эксплуатация машины создает аварийную обстановку и явно противоречит нормам безопасной транспортировки питомцев.