Пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

Ожидание зеленого сигнала превратилось в стриптиз-шоу для всех, кто оказался рядом. Один из участников дорожного движения лишился нижнего белья. Очевидцы надеются, что достоинство мужчины не пострадало.

Как сообщает канал «Топор. Новости Рязани», курьезное происшествие случилось у ледового дворца. Двое парней ехали на эндуро-мотоцикле. На светофоре водитель резко нажал на газ, и в этот момент у пассажира, сидевшего сзади, шорты попали в заднее колесо.

Одежду намотало мгновенно и разорвало в клочья. Парень оказался практически без штанов прямо посреди проезжей части. Свидетели выразили надежду, что он не пострадал серьезно. Ситуация напоминает простое правило: на мотоцикле важна защитная экипировка не только водителя, но и пассажира.

Этот рязанский случай напомнил о роковом шарфе Айседоры Дункан. Сто лет назад предмет гардероба, накрутившись на ступицу ее кабриолета, убил легендарную танцовщицу.