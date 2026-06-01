Пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

Конфуз случился на перекрестке в Рязани

Ожидание зеленого сигнала превратилось в стриптиз-шоу для всех, кто оказался рядом. Один из участников дорожного движения лишился нижнего белья. Очевидцы надеются, что достоинство мужчины не пострадало.

Автор
Татьяна Бибикова

Как сообщает канал «Топор. Новости Рязани», курьезное происшествие случилось у ледового дворца. Двое парней ехали на эндуро-мотоцикле. На светофоре водитель резко нажал на газ, и в этот момент у пассажира, сидевшего сзади, шорты попали в заднее колесо.

Одежду намотало мгновенно и разорвало в клочья. Парень оказался практически без штанов прямо посреди проезжей части. Свидетели выразили надежду, что он не пострадал серьезно. Ситуация напоминает простое правило: на мотоцикле важна защитная экипировка не только водителя, но и пассажира.

Этот рязанский случай напомнил о роковом шарфе Айседоры Дункан. Сто лет назад предмет гардероба, накрутившись на ступицу ее кабриолета, убил легендарную танцовщицу.

