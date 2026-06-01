Пенсионер поджёг тополиный пух и уничтожил 20 новых машин

В Поднебесной 74-летний житель города Далянь по фамилии Ван задумал бороться с назойливым тополиным пухом радикально — с помощью зажигалки. Однако он не учел главного: пух воспламеняется мгновенно, а ветер способен превратить маленький огонек в настоящее море пламени.

Как сообщает китайское издание «Пэнпай» со ссылкой на данные местной пожарной службы, пенсионер посчитал, что тополиный пух, скопившийся на тротуаре, мешает его ежедневным прогулкам. Не найдя лучшего способа избавиться от него, Ван вытащил из кармана зажигалку и подпалил белую массу вдоль дороги. Тут же в дело вступил сильный ветер. Искры разлетелись по парковке, где вплотную друг к другу стояли два десятка абсолютно новых электромобилей.

Пламя охватило машины мгновенно. Огонь уничтожил аккумуляторы, пластик и проводку. По словам очевидцев, столб густого черного дыма поднялся на десятки метров. Прибывшие пожарные потушили возгорание, но спасти транспорт не удалось. Часть автомобилей превратилась в обугленные каркасы. Ущерб оценивается в астрономическую сумму. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Против пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по статье о неосторожном обращении с огнем, повлекшем серьезные последствия.

Идея убрать тополиный пух с помощью огня обернулась для китайца уголовным делом, огромными штрафами и всеобщим осуждением. Ведь даже дети знают: самая безобидная шалость с огнем в ветреную погоду может перерасти в катастрофу. А тополиный пух лучше смывать водой. Поджигать его — все равно что играть со спичками у бензобака.