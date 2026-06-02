Байкерша лишилась лица из-за московского псевдохирурга

Она покоряла трассы на мотоцикле, участвовала в гонках, работала фитнес-тренером и блистала на фотосессиях. Но после визита к челюстно-лицевому хирургу, который согласился «поэкспериментировать», красотка-байкерша превратилась в затворницу.

Как рассказала «Базе» пострадавшая, три года назад она обратилась к некой специалистке, позиционирующей себя челюстно-лицевым хирургом. Первая процедура — «лисьи глазки» — прошла успешно. Поэтому для замены импланта в подбородке девушка снова пришла к ней. Медик призналась, что раньше не делала подобного, но согласилась «экспериментировать» при условии, что пациентка сама купит имплант.

Операция проходила не в стационаре, а в обычном стоматологическом кабинете. По словам гонщицы, врач не стала делать разрез через десну, вскрыв подбородок снаружи. Затем, когда не смогла вытащить старый имплант, хирург принялась спиливать его грязным стоматологическим бором прямо внутри лица. Полностью удалить прежнее изделие не удалось, поэтому новый имплант она поставила прямо поверх старого и зашила разрез.

Через несколько дней подбородок байкерши начал гнить, ткани отмирать. Результат — безвозвратное уродство. Выяснилось, что хирург работала без лицензии. Обезображенная девушка нашла ещё около 20 пострадавших от действий «серого» доктора. При этом врач продолжает принимать пациентов в своей клинике в Москве. Потерпевшая обратилась в СК, но уголовное дело пока не возбудили. Тем временем специалистка утверждает, что пациентка пришла к ней уже с изуродованным подбородком.