Мигрантов-сельхозрабочих заживо сожгли в автомобиле

Хладнокровие палачей, которые не просто подожгли автомобиль, а сознательно не давали людям шанса на спасение, поражает. Это не сценарий фильма ужасов, а реальное убийство, запечатленное камерами видеонаблюдения.
Как сообщает итальянский государственный телеканал «RAI», трагедия произошла в городе Амендолара, что недалеко от Козенцы в регионе Калабрия. Неизвестные облили горючей жидкостью заднюю часть припаркованной легковушки и подожгли ее.
На видео один из нападавших пытается удержать двери закрытыми, не давая жертвам спастись. Одному мужчине все же удалось выбраться из огня — его доставили в больницу с ожогами. Четверо сельскохозяйственных рабочих-мигрантов погибли на месте.
Полиция арестовала двух человек по подозрению в убийстве.