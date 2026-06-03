Мигрантов-сельхозрабочих заживо сожгли в автомобиле

Жестокость, выходящая за пределы человеческого понимания. Правоохранители задержали подозреваемых, но вопросы остаются: что стало мотивом этого чудовищного злодеяния?

Хладнокровие палачей, которые не просто подожгли автомобиль, а сознательно не давали людям шанса на спасение, поражает. Это не сценарий фильма ужасов, а реальное убийство, запечатленное камерами видеонаблюдения.

Как сообщает итальянский государственный телеканал «RAI», трагедия произошла в городе Амендолара, что недалеко от Козенцы в регионе Калабрия. Неизвестные облили горючей жидкостью заднюю часть припаркованной легковушки и подожгли ее.

На видео один из нападавших пытается удержать двери закрытыми, не давая жертвам спастись. Одному мужчине все же удалось выбраться из огня — его доставили в больницу с ожогами. Четверо сельскохозяйственных рабочих-мигрантов погибли на месте.

Полиция арестовала двух человек по подозрению в убийстве.