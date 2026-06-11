Двое подростков затолкали пятиклассника в багажник и увезли в гараж из-за вейпа

Все началось с обвинения в краже вейпа. А закончилось настоящим похищением человека, пленением веревками и удержанием в заброшенном гараже. Лихие 90-е в современном детском исполнении. Но с одним отличием: мальчик смог освободиться и добежать до дома.

Как сообщает telegram-канал «112», инцидент произошел в Прокопьевске Кемеровской области. У дома на Парковой улице пятиклассник повздорил с двумя старшими ребятами — учащимся колледжа и семиклассником. Конфликт разгорелся из-за пропавшего вейпа. Старшие обвинили младшего в краже.

Словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Подростки силой затолкали пятиклассника в багажник легкового автомобиля и отвезли в гараж. Там они связали мальчика веревкой и оставили одного, а сами уехали.

Школьник сумел освободиться от пут, выбрался из гаража и добежал до дома. Родители сразу обратились в полицию. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавших.

Старый советский фильм «Меня это не касается» уже давно забыт, а методы «разборок» из 90-х, кажется, возвращаются. Похищение человека из-за вейпа — это новая степень жестокости среди несовершеннолетних. Малолетние похитители теперь познакомятся с Уголовным кодексом.