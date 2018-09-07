Москву на несколько дней перекрывают для автотранспорта

Как сообщает агентство «Москва», ограничения ожидаются на ул. Охотный Ряд, Моховая, Большая Никитская, Тверская и от Пушкинской площади до Охотного Ряда. Движение на этих участках возобновится 10 сентября в 00:01 часов.

Кроме того, до 1:00 часов 10 сентября перекрыты будут ул. Маршала Шапошникова и Авиаконструктора Микояна, а также до 12:00 часов — на Леонтьевском, Газетном, Никитском, Малом Гнездниковском, Глинищевском, Брюсовом и Большом Николопесковском переулках.

Проехать на личном автотранспорте не получится по Арбату, Соймоновскому, Всехсвятскому и Тверскому проездам. А еще сложности возникнут на Цветном бульваре, Трубной площади, Проектируемом проезде и ул. Шолохова, Скульптора Мухиной, Москворецкая, Чоботовская и Федосьино. Причиной тому — организация мероприятий по случаю празднования Дня города.