Грузовое движение по Крымскому мосту занимает 15% трафика

Если же говорить только о грузовом трафике, то сегодня он составляет внушительные 15% от общего потока. И такую популярность сооружения у перевозчиков легко объяснить, ведь до 1 октября тяжелый коммерческий транспорт мог проводить у паромной переправы, то и дело закрывающейся из-за погодных условий, по нескольку суток. Сейчас же с полуострова до материка можно добраться всего за полчаса.

Хорошо, что мост для грузовиков открыли в октябре, как раз перед сезоном сильных штормов, а штормит в Керченском проливе часто, иногда по трое суток. Теперь мы сможем работать без перебоев круглый год, — комментирует ситуацию руководитель крымского филиала «Российской ассоциации перевозчиков» Николай Максименко.

Между тем, вслед за легковушками и грузовиками Крымский мост довольно скоро примет и поезда — его железнодорожная часть сдается по графику в декабре 2019 года. За более чем 30 месяцев работы погружены все сваи железной дороги, сформировано свыше 300 из 307 опор, собрано почти 130 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов.