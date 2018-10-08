Грузовое движение по Крымскому мосту занимает 15% трафика

О том, что строительство Крымского моста имеет под собой не только мощную геополитическую подоплеку, но и элементарную экономическую необходимость говорит тот факт, что только за одну неделю после того, как по нему разрешили ездить большегрузам, возможностью воспользовались 10 000 грузовиков. А всего с начала эксплуатации мост принял более 2,5 млн. автомобилей.
Ефим Розкин

Если же говорить только о грузовом трафике, то сегодня он составляет внушительные 15% от общего потока. И такую популярность сооружения у перевозчиков легко объяснить, ведь до 1 октября тяжелый коммерческий транспорт мог проводить у паромной переправы, то и дело закрывающейся из-за погодных условий, по нескольку суток. Сейчас же с полуострова до материка можно добраться всего за полчаса.

Хорошо, что мост для грузовиков открыли в октябре, как раз перед сезоном сильных штормов, а штормит в Керченском проливе часто, иногда по трое суток. Теперь мы сможем работать без перебоев круглый год, — комментирует ситуацию руководитель крымского филиала «Российской ассоциации перевозчиков» Николай Максименко.

Между тем, вслед за легковушками и грузовиками Крымский мост довольно скоро примет и поезда — его железнодорожная часть сдается по графику в декабре 2019 года. За более чем 30 месяцев работы погружены все сваи железной дороги, сформировано свыше 300 из 307 опор, собрано почти 130 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов.

безопасность дорожного движения, дорога, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
8 октября 2018
333