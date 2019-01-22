Эксперты рассказали, когда по М4 «Дон» можно будет доехать до моря без пробок

Фото: АвтоВзгляд
Объезд пресловутого Лосево в Воронежской области, где в сезон летних отпусков автопутешественники вынуждены увядать в многочасовых пробках, готовится к сдаче даже раньше заявленного срока. Похоже, скоро до юга России на машине можно будет долетать с ветерком.
Мирон Горин

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители компании «Автодор», с наступлением зимы были брошены все силы на обустройство 37 искусственных сооружений, чье возведение уже практически завершено.

— В круглосуточном режиме работают 1600 человек и задействовано столько же единиц техники. Набранный темп позволит построить обход раньше срока, который по условиям долгосрочного инвестиционного соглашения намечен на декабрь 2020 года, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ситуацию с подготовкой объезда Лосево — Павловск в «Автодоре».

Инвестиции в развитие проедороги М4 «Дон» пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Магистраль будет соответствовать 1Б категории с четырьмя полосами движения, разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях. Расчетная скорость движения — 120 км/ч.

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22 января 2019
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