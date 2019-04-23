В период отпусков грузовики не пустят на трассу М4 «Дон»

Говоря точнее, с 24 мая по 15 сентября этого года в праздничные дни, а также с пятницы по воскресенье с 8:00 до 22:00 на указанном отрезке пути запретят въезд грузовикам с грузоподъемностью более 12 тонн.

Решение объясняют необходимостью повысить пропускную способность дороги на время отпусков. Дело в том, что на всем протяжении этих 150-ти км вдоль дороги построено около двух десятков несанкционированных торговых точек, шиномонтажей и мотелей, есть даже один рынок. Так вот, там при двухполосном движении часто останавливаются большегрузы, создавая пробки. Мало того: трасса в этом месте рассчитана на 14 000 — 16 000 автомобилей в сутки, а летом там проходят до 40 000.

Стоит уточнить, что на данный момент как раз в объезд Лосева и Павловска строится четырехполосная дорога с разноуровневыми развязками и отсутствием светофоров.

А между тем, с 15 апреля, в преддверии майских праздников и перед началом хлебного дачно-отпускного сезона тарифы на «платниках» М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург» заметно подросли: на каждом участке придется отдавать за «легковушку» до 10 рублей больше, а за грузовик — до 20-ти.