К морю без пробок: в Крым построят новую дорогу

Речь идет об о новом направлении автомагистрали А-289 — от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290. Всего предполагается построить 128 км новой дороги. Согласно проекту, новое шоссе растянется на 128 километров, а работы должны завершиться в 2022 году. Как и Крымский мост, трассу построят по госзаказу, и она будет бесплатной.

В настоящее время из Краснодара в Керчь ведут две дороги. Магистраль А-289 протяженностью 150 километров проходит через Славянск-на-Кубани и Темрюк. Второе шоссе расположено южнее и пролегает через Крымск и Джигинку.

В летний сезон отпусков оба направления не спасают путешестующих на отдых туристов от многокилометровых заторов на подъезде к Крымскому мосту. По мнению властей, с введением в эксплуатацию новой трассы эта проблема должна быть решена.