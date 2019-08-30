Что делать, если ребенка тошнит в машине

Вестибулярный аппарат путешествующего в автомобиле человека реагирует на движение и сигналит об этом в мозг. А зрение фиксирует неподвижные предметы, и одновременно свидетельствует об обратном — организм находится в состоянии покоя. Из-за этой несогласованности сигналов возникают неприятные ощущения — симптомы кинетоза, или, как еще его называют — «болезни движения» или «морского недуга».

Для такого состояния у детей характерны бледность, головокружение, мигрень, тошнота, рвота. Усугубляют дискомфорт при укачивании духота и резкие запахи в салоне машины, а также наполненный желудок и негативный психоэмоциональный настрой ребенка.

Конечно, на волноообразном дорожном покрытии, на ямах и кочках, укачивает сильнее. Усугубят ситуацию автомобили с мягкой вальяжной подвеской, для которой характерны раскачивания кузова, так же, как и наоборот — машины с чрезмерно жесткими спортивными амортизаторами. Ничто так не провоцирует болезнь движения, как «рваная» агрессивная езда с постоянным чередованием резких ускорений и торможений.