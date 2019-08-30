Что делать, если ребенка тошнит в машине

В автомобиле укачивает и взрослых, и детей, но с последними это случается чаще в связи с неокрепшим вестибулярным аппаратом. В основном страдают ребята от 2 до 12 лет, причем в значительной степени этому подвержены мальчики. Как помочь детям при укачивании во время поездки на машине, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Вестибулярный аппарат путешествующего в автомобиле человека реагирует на движение и сигналит об этом в мозг. А зрение фиксирует неподвижные предметы, и одновременно свидетельствует об обратном — организм находится в состоянии покоя. Из-за этой несогласованности сигналов возникают неприятные ощущения — симптомы кинетоза, или, как еще его называют — «болезни движения» или «морского недуга».
Для такого состояния у детей характерны бледность, головокружение, мигрень, тошнота, рвота. Усугубляют дискомфорт при укачивании духота и резкие запахи в салоне машины, а также наполненный желудок и негативный психоэмоциональный настрой ребенка.
Конечно, на волноообразном дорожном покрытии, на ямах и кочках, укачивает сильнее. Усугубят ситуацию автомобили с мягкой вальяжной подвеской, для которой характерны раскачивания кузова, так же, как и наоборот — машины с чрезмерно жесткими спортивными амортизаторами. Ничто так не провоцирует болезнь движения, как «рваная» агрессивная езда с постоянным чередованием резких ускорений и торможений.
Если ребенок почувствовал себя плохо, и его стало тошнить, необходимо срочно остановиться и дать ему возможность не спеша прогуляться в течение 15 — 20 минут. Приток свежего воздуха пойдет ему на пользу и снимет неприятные симптомы. Если остановиться негде, то водителю следует избегать высоких скоростей и предельно мягко управлять автомобилем до первой возможности припарковаться в разрешенном месте подальше от шумного шоссе и поближе к зеленому массиву.
А пока лучше приоткрыть окно, а малышу желательно максимально откинуть спинку и положить ему на лоб влажную салфетку или смоченный холодной водой носовой платок. Сон также пойдет ребенку на пользу.
Если малыш не спит, то следует постараться отвлечь его от неприятных ощущений, занять его внимание увлекательным разговором или игрой. Желательно, чтобы он смотрел на дорогу через лобовое стекло.
Важно, чтобы дети отправлялись в поездки с умеренно наполненным желудком. Натощак выезжать категорически нельзя, так же, как и наоборот — сразу после обильного приема пищи. Идеальный вариант — стартовать через два часа после еды. Во время поездки рекомендуется пить простую воду без газа, давать ребенку цитрусовые фрукты и мятные или лимонные леденцы. Определенные медицинские препараты, снижающие симптомы кинетоза, следует принимать только после консультаций с врачом.